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Никита Курбанов покорил знаковую отметку в Единой лиге ВТБ

Никита Курбанов покорил знаковую отметку в Единой лиге ВТБ
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Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом» сыграл 300-ю встречу в рамках этого турнира, сообщает официальный сайт соревнований. Курбанов стал первым баскетболистом в истории, достигшим этой отметки.

В этом матче Курбанов реализовал единственную попытку с дальней дистанции и 4 из 4 штрафных, набрав 7 очков и 10 баллов эффективности.

Встреча завершилась со счётом 104:62 в пользу московского клуба. В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Сайласа Мэлсона.

Помимо ЦСКА, Курбанов выступал в Единой лиге ВТБ в составе казанского УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

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