Определены игроки недели в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг были признаны игроками недели в НБА.



Никола Йокич вместе с «Денвер Наггетс» выиграл два матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах центровой набирал в среднем 36,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 10,0 передачи.



Трей Янг на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Атланта» одержала четыре победы в этих матчах. В этих встречах защитник «Хоукс» набирал в среднем 31,3 очка, совершал 4,0 подбора и отдавал 9,0 передачи.



«Денвер Наггетс» с 24 победами и 21 поражением занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Атланта Хоукс» с 21 победой и 25 поражениями занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Востока.