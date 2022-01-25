Названы причины желания Джеймса Хардена покинуть «Бруклин»

Издание Bleacher Report, ссылаясь на свои источники, назвало несколько причин, по которым защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден может сменить команду летом в результате потенциального выхода на рынок свободных агентов.



Харден, в частности, очень недоволен ситуацией с Кайри Ирвингом, который не может принимать участие в домашних матчах команды из-за отказа от вакцинации. Джеймс открыто высказывал недовольство представителям клуба по этому поводу. Сообщается, что недавняя травма Кевина Дюранта лишь усугубила ситуацию — теперь Хардену приходится брать на себя большую часть атакующих обязанностей в домашних встречах.



Кроме того, Джеймсу не нравится жить в Бруклине, что также может сказаться на его решении покинуть команду.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиану Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

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