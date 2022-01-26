УНИКС крупно проиграл «Реалу» в Евролиге

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» принимал УНИКС. Встреча завершилась со счётом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу испанской команды.



Первая четверть проходила в упорной борьбе, однако её концовку куда лучше провели хозяева площадки, за счёт чего обеспечили себе преимущество в семь очков. Во второй десятиминутке, как и в концовке первой, инициатива вновь была на стороне баскетболистов «Реала». Как итог — перевес в 16 очков на стороне испанской команды перед большим перерывом.



Не изменилось положение дел и в третьи десять минут, в течение которых игроки «Реала» постепенно наращивали отрыв и довели его до +29 перед заключительным игровым отрезком. Его в итоге выиграла казанцы, лишь немного сократив разницы в счёте.