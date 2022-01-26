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УНИКС крупно проиграл «Реалу» в Евролиге

УНИКС крупно проиграл «Реалу» в Евролиге
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» принимал УНИКС. Встреча завершилась со счётом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу испанской команды.

Первая четверть проходила в упорной борьбе, однако её концовку куда лучше провели хозяева площадки, за счёт чего обеспечили себе преимущество в семь очков. Во второй десятиминутке, как и в концовке первой, инициатива вновь была на стороне баскетболистов «Реала». Как итог — перевес в 16 очков на стороне испанской команды перед большим перерывом.

Не изменилось положение дел и в третьи десять минут, в течение которых игроки «Реала» постепенно наращивали отрыв и довели его до +29 перед заключительным игровым отрезком. Его в итоге выиграла казанцы, лишь немного сократив разницы в счёте.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
85 : 68
УНИКС
Казань, Россия
Реал Мадрид: Тавареш - 14, Ябуселе - 13, Абальде - 11, Льюль - 11, Фернандес - 9, Эртель - 6, Пуарье - 5, Томпкинс - 5, Уильямс-Госс - 5, Рэндольф - 3, Тэйлор - 3, Алосен
УНИКС: Браун - 13, Джекири - 13, Мэйо - 10, Хезонья - 10, Канаан - 6, Браун - 4, Брэнтли - 3, Воронцевич - 3, Списсу - 3, Узинский - 3, Зайцев, Клименко
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