Велимир Перасович и Андрей Воронцевич объяснили провал УНИКСа в матче с «Реалом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и форвард Андрей Воронцевич поделились мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (68:85).
«Прежде всего, поздравляю «Реал». Они с самого начала были значительно лучше нас, прежде всего, благодаря отличной защите. К тому же, они играли очень жестко, но повторюсь, ключевым фактором их победы стала защита. Рывок мадридцев 10:0 в конце первой четверти и несколько моментов, в которых они совершили много бросков, позволили им сломать игру. Нам же сегодня было тяжело найти себя и свое место на площадке», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
«Выдался непростой для нас тур. После одного сложного матча сразу полетели на следующий. Сегодня мы старались, однако не сумели реализовать свои броски. В свою очередь «Реал» забил много тяжелых мячей. Понимаем, что впереди непростой график, но не падаем духом! Летим домой и настраиваемся на следующий поединок с ЦСКА. Надеемся на поддержку наших поклонников!», — добавил Воронцевич.
- 26 января 2022
-
01:44
-
00:39
-
00:23
- 25 января 2022
-
23:33
-
22:50
-
21:57
-
21:03
-
20:11
-
19:10
-
18:17
-
17:30
-
16:42
-
15:27
-
14:47
-
13:14
-
12:43
-
11:33
-
10:19
-
09:13
-
08:37
-
01:48
-
00:44
- 24 января 2022
-
23:55
-
22:47
-
21:50
-
21:15
-
20:51
-
19:50
-
18:51
-
17:38
-
16:31
-
15:20
-
14:28
-
13:35
-
12:25