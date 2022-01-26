Велимир Перасович и Андрей Воронцевич объяснили провал УНИКСа в матче с «Реалом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и форвард Андрей Воронцевич поделились мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (68:85).

«Прежде всего, поздравляю «Реал». Они с самого начала были значительно лучше нас, прежде всего, благодаря отличной защите. К тому же, они играли очень жестко, но повторюсь, ключевым фактором их победы стала защита. Рывок мадридцев 10:0 в конце первой четверти и несколько моментов, в которых они совершили много бросков, позволили им сломать игру. Нам же сегодня было тяжело найти себя и свое место на площадке», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

«Выдался непростой для нас тур. После одного сложного матча сразу полетели на следующий. Сегодня мы старались, однако не сумели реализовать свои броски. В свою очередь «Реал» забил много тяжелых мячей. Понимаем, что впереди непростой график, но не падаем духом! Летим домой и настраиваемся на следующий поединок с ЦСКА. Надеемся на поддержку наших поклонников!», — добавил Воронцевич.