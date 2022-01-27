Дабл-дабл Букера из 43 очков и 12 подборов принёс «Финиксу» победу над «Ютой»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:97.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 43 очков, 12 подборов и 4 передач. У «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Джордан Кларксон – 26 очков, 5 подборов и 2 передачи, дабл-даблы записали на свой счёт разыгрывающий Майк Конли (16 очков, 4 подбора и 10 передач) и центровой Хассан Уайтсайд (14 очков, 11 подборов).

Напомним, «Финикс Санз» (38-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Юта Джаз» (30-19) – на 4-м месте.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (132:112) – у разыгрывающего гостей Луки Дончича трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 15 передач.