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Дабл-дабл Букера из 43 очков и 12 подборов принёс «Финиксу» победу над «Ютой»

Дабл-дабл Букера из 43 очков и 12 подборов принёс «Финиксу» победу над «Ютой»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:97.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 43 очков, 12 подборов и 4 передач. У «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Джордан Кларксон – 26 очков, 5 подборов и 2 передачи, дабл-даблы записали на свой счёт разыгрывающий Майк Конли (16 очков, 4 подбора и 10 передач) и центровой Хассан Уайтсайд (14 очков, 11 подборов).

Напомним, «Финикс Санз» (38-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Юта Джаз» (30-19) – на 4-м месте.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
97 : 105
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Кларксон - 26, Конли - 16, Уайтсайд - 16, Пэскелл - 11, О'Нил - 8, Богданович - 7, Инглс - 6, Форрест - 4, Хаус - 3, Азубуике, Батлер, Гобер, Гэй, Митчелл, Хьюз
Финикс Санз: Букер - 43, Пол - 21, Бийомбо - 12, Джонсон - 8, Смит - 8, Бриджес - 7, Уэйнрайт - 6, Камински, Краудер, Макги, Надер, Пэйн, Пэйтон, Шамет, Шарич, Эйтон

В параллельном матче «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (132:112) – у разыгрывающего гостей Луки Дончича трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 15 передач.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 23, Макколлум - 20, Пауэлл - 19, Нуркич - 18, Маклемор - 9, Уотфорд - 8, Эллеби - 7, Браун - 4, Блевинс - 2, Снелл - 2, Зеллер, Ковингтон, Лиллард, Литтл, Нэнс, Смит
Даллас Маверикс: Порзингис - 22, Брансон - 20, Баллок - 15, Дончич - 15, Пауэлл - 15, Клебер - 12, Финни-Смит - 11, Грин - 9, Нтиликина - 8, Крисс - 5, Браун, Браун, Бёрк, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
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