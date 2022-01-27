Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте крушения вертолёта в Калабасасе

Памятник пятикратному чемпиону НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и его дочери Джанне был установлен на месте крушения вертолёта в Калабасасе, штат Калифорния, в среду, спустя два года после трагической гибели их и ещё семи человек, сообщает ESPN.



Памятник создан скульптором Дэном Мединой. Коби изображён в форме «Лейкерс». Он обнимает Джанну, которая также одета в спортивную форму, и держит баскетбольный мяч. Отец и дочь, которая собиралась стать профессиональной баскетболисткой, с улыбками смотрят друг на друга. На памятнике указаны имена Брайантов и семи других жертв крушения вертолёта, которое произошло 26 января 2020 года.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» скульптора Дэна Медины.