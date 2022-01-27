Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте крушения вертолёта в Калабасасе
Поделиться
Памятник пятикратному чемпиону НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и его дочери Джанне был установлен на месте крушения вертолёта в Калабасасе, штат Калифорния, в среду, спустя два года после трагической гибели их и ещё семи человек, сообщает ESPN.
Памятник создан скульптором Дэном Мединой. Коби изображён в форме «Лейкерс». Он обнимает Джанну, которая также одета в спортивную форму, и держит баскетбольный мяч. Отец и дочь, которая собиралась стать профессиональной баскетболисткой, с улыбками смотрят друг на друга. На памятнике указаны имена Брайантов и семи других жертв крушения вертолёта, которое произошло 26 января 2020 года.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» скульптора Дэна Медины.
Комментарии
- 27 января 2022
-
10:38
-
09:28
-
09:15
-
08:46
-
06:43
-
05:53
-
00:15
- 26 января 2022
-
23:39
-
22:23
-
21:20
-
20:25
-
19:41
-
18:31
-
17:33
-
16:51
-
15:38
-
14:33
-
13:46
-
13:28
-
12:24
-
10:47
-
10:15
-
09:27
-
08:46
-
06:39
-
05:48
-
01:44
-
00:39
-
00:23
- 25 января 2022
-
23:33
-
22:50
-
21:57
-
21:03
-
20:11
-
19:10
Партнерский контент