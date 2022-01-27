Шакил О'Нил назвал самого ценного игрока НБА прямо сейчас
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил дал комментарий по поводу лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
«За последние 15 лет мне было непонятно, как определяется «Самый ценный игрок». Я всегда думал, что MVP — это единственная награда, которая означает, что ты самый плохой парень в лиге, а самый плохой парень в лиге сейчас — это Джоэл Эмбиид, но есть и другие шесть игроков, так что, надеюсь, СМИ не будут наказывать Эмбиида и выберут другого парня, который близок к этому и чья команда имеет лучший рекорд», — приводит слова Шакила Fadeaway World.
В нынешнем сезоне Эмбиид в среднем набирает 29,0 очка, 10,8 подбора и 4,3 передачи за игру. «Филадельфия» идёт на шестом месте в Восточной конференции.
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