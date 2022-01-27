Появилась вторая команда НБА, готовая выменять Джона Уолла с контрактом на $ 91,5 млн

«Майами Хит» заинтересованы в игроке «Хьюстон Рокетс» Джоне Уолле. Об этом сообщает NBA Central в своём «твиттере».
По действующему контракту Уолл заработает $ 91,7 млн за этот и следующий сезоны. Баскетболист здоров, но не выходит на площадку в матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА.
Нынешний сезон неудачно складывается для команды из Техаса. Команда идёт на последнем месте в Западной конференции, имея 14 побед и 33 поражения. Что касается «Лос-Анджелес Клипперс», команда Тайрона Лю занимает девятую строчку, имея 23 победы при 25 поражениях.
Ранее сообщалось, что в услугах звёздного разыгрывающего также заинтересован «Лос-Анджелес Клипперс». Помимо этого, ещё несколько коллективов узнавали о баскетболисте, но до реальных переговоров дело пока не доходило.
- 27 января 2022
-
16:10
-
15:20
-
14:28
-
13:20
-
12:39
-
11:18
-
10:38
-
09:28
-
09:15
-
08:46
-
06:43
-
05:53
-
00:15
- 26 января 2022
-
23:39
-
22:23
-
21:20
-
20:25
-
19:41
-
18:31
-
17:33
-
16:51
-
15:38
-
14:33
-
13:46
-
13:28
-
12:24
-
10:47
-
10:15
-
09:27
-
08:46
-
06:39
-
05:48
-
01:44
-
00:39
-
00:23