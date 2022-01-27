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Появилась вторая команда НБА, готовая выменять Джона Уолла с контрактом на $ 91,5 млн

Появилась вторая команда НБА, готовая выменять Джона Уолла с контрактом на $ 91,5 млн
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«Майами Хит» заинтересованы в игроке «Хьюстон Рокетс» Джоне Уолле. Об этом сообщает NBA Central в своём «твиттере».

По действующему контракту Уолл заработает $ 91,7 млн за этот и следующий сезоны. Баскетболист здоров, но не выходит на площадку в матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА.

Нынешний сезон неудачно складывается для команды из Техаса. Команда идёт на последнем месте в Западной конференции, имея 14 побед и 33 поражения. Что касается «Лос-Анджелес Клипперс», команда Тайрона Лю занимает девятую строчку, имея 23 победы при 25 поражениях.

Ранее сообщалось, что в услугах звёздного разыгрывающего также заинтересован «Лос-Анджелес Клипперс». Помимо этого, ещё несколько коллективов узнавали о баскетболисте, но до реальных переговоров дело пока не доходило.

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Названа команда, которая может принять контракт Джона Уолла на $ 91,7 млн
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