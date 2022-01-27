Эксперт: «Лейкерс» могут снова стать реальным контендером
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Известный обозреватель Крис Бруссард выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» вновь могут стать главной командой Западной конференции в НБА.
«Запад открыт. Он более открыт, чем мы думали месяц назад. «Финикс» великолепен, но они никого не пугают. «Голден Стэйт»… у Дреймонда Грина постоянно проблемы с травмами. «Юта» — это «Юта». «Мемфис» молод. Так могут ли они вернуться к роли законного претендента? Я верю в это, и вот что должен сделать Энтони Дэвис, потому что все зависит от него. Он должен разобраться со своими внутренними проблемами», — приводит слова аналитика Fadeaway World.
Ранее игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о проблемах «Лейкерс» и слухах об обмене Расселла Уэстбрука.
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