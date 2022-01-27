«Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл «Анадолу Эфес» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 76:67.
Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам «Анадолу Эфесу» удалось захватить минимальное преимущество — 18:17. Во втором игровом отрезке сильнее оказались уже хозяева паркета — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу «Зенита».
В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались хозяева паркета — к заключительной десятиминутке преимущество «Зенита» достигло 10 очков. В решающей четверти «Анадолу Эфес» попытался отыграться, однако сумел отквитать лишь одно очко отставания.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 21 очко. В составе гостей паркета 18 очков на свой счёт записал Василие Мицич.
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