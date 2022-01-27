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«Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

«Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл «Анадолу Эфес» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 76:67.

Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам «Анадолу Эфесу» удалось захватить минимальное преимущество — 18:17. Во втором игровом отрезке сильнее оказались уже хозяева паркета — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:36 в пользу «Зенита».

В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались хозяева паркета — к заключительной десятиминутке преимущество «Зенита» достигло 10 очков. В решающей четверти «Анадолу Эфес» попытался отыграться, однако сумел отквитать лишь одно очко отставания.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 21 очко. В составе гостей паркета 18 очков на свой счёт записал Василие Мицич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
27 января 2022, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
76 : 67
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Зенит: Пойтресс - 21, Мики - 15, Бэрон - 13, Д. Кулагин - 9, Лойд - 8, Карасёв - 6, Зубков - 4, Захаров, Картер, Кузминскас, Понитка, Пушков
Анадолу Эфес: Мицич - 22, Симон - 17, Морман - 11, Бьёбуа - 7, Данстон - 4, Синглтон - 4, Пляйсс - 2, Брайант, Гази, Гювен, Петрушев, Тунджер
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