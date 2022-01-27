Хавьер Паскуаль: «Зенит» должен быть счастлив сегодня вечером

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных над «Анадолу Эфесом» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Это был тот матч, в котором обе команды могли сыграть лучше в различных ситуациях. В обороне, несмотря на некоторые хорошие действия, в некоторых моментах нам чего-то не хватало. Но в третьей четверти мы сыграли прекрасно. У них были возможности набирать очки в быстрых прорывах, которые они не реализовали, они не забили два важных трёхочковых, после чего забросить смогли мы. Это был очень важный момент.



После этого нам стало проще играть. У нас было преимущество. В последней части матча было слишком много лишних передач и фолов, которые мы не должны были совершать. Но «Зенит» должен быть счастлив сегодня вечером. Для нас это была важная встреча», — цитирует Паскуаля официальный сайт Евролиги.