Фото 20-летнего игрока НБА и его новой девушки стало вирусным в Сети

Звезда TikTok, популярная исполнительница Эш Кааш опубликовала в своём «твиттере» фотографию со своим молодым человеком, что вызвало целую волну комментариев от подписчиков девушки в социальных сетях. Всё дело в том, что на фото люди узнали молодого игрока «Атланты Хоукс» Шарифа Купера.



«На такие времена не хватает времени», — подписала фотографию девушка.

«Эш Кааш опубликовала фотографию, на которой она и Шариф Купер, и люди начали выкладывать статистику его последних 5 игр», — написал один из пользователей «твиттера».



«Я только что узнал, что Эш Кааш встречается с Шариф Купер», — написал другой пользователь, прикрепив фотографию мужчины под дождём.



Шариф Купер был выбран «Атлантой Хоукс» на драфте НБА 2021 года под общим 48-м номером во втором раунде.