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«Лейкерс» без Леброна крупно проиграли «Филадельфии», «Голден Стэйт» победил «Миннесоту»

«Лейкерс» без Леброна крупно проиграли «Филадельфии», «Голден Стэйт» победил «Миннесоту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 105:87. Встреча прошла на площадке «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США).

Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис из «Лейкерс» с дабл-даблом из 31 очка и 12 подборов. Самым эффективным в «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид. У него 26 очков, 9 подборов и 7 передач. Его одноклубник Тайриз Макси оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. «Филадельфия Сиксерс» одержала третью победу подряд.

В другой игре занимающий вторую строчку в Западной конференции «Голден Стейт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 124:115.

В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стали Стефен Карри (29 очков) и Клэй Томпсон с 23 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Карл-Энтони Таунс с дабл-даблом из 31 очка и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Харрис - 23, Макси - 14, Ньянг - 14, Грин - 9, Тибулл - 8, Коркмаз - 6, Джо - 3, Драммонд - 2, Powell, Браун, Бэсси, Карри, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Уэстбрук - 20, Монк - 11, Энтони - 9, Хортон-Такер - 7, Эллингтон - 3, Брэдли - 2, Джонсон - 2, Ховард - 2, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ривз
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Томпсон - 23, Пул - 19, Уиггинс - 19, Портер - 11, Луни - 7, Бьелица - 5, Куминга - 4, Пэйтон II - 4, Ли - 3, Грин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Эдвардс - 27, Макдэниелс - 14, Ноуэлл - 10, Вандербилт - 9, Расселл - 8, Принс - 5, Бисли - 4, Рид - 4, Окоги - 3, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Райт
Комментарии
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