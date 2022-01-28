«Лейкерс» без Леброна крупно проиграли «Филадельфии», «Голден Стэйт» победил «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 105:87. Встреча прошла на площадке «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США).
Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис из «Лейкерс» с дабл-даблом из 31 очка и 12 подборов. Самым эффективным в «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид. У него 26 очков, 9 подборов и 7 передач. Его одноклубник Тайриз Макси оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. «Филадельфия Сиксерс» одержала третью победу подряд.
В другой игре занимающий вторую строчку в Западной конференции «Голден Стейт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 124:115.
В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стали Стефен Карри (29 очков) и Клэй Томпсон с 23 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Карл-Энтони Таунс с дабл-даблом из 31 очка и 12 подборов.
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