ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге благодаря 27 очкам Алексея Шведа

Московский ЦСКА на выезде переиграл УНИКС в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 86:75.



В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — по итогам 10-минутки УНИКС повёл в счёте с разницей в четыре очка. Однако уже во второй четверти ЦСКА удалось ударно провести 10-минутку и вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:32 в пользу армейцев.



В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались гости паркета — к заключительной 10-минутке преимущество ЦСКА достигло семи очков. В решающей четверти сильнее вновь оказались баскетболисты ЦСКА.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 27 очков. В составе хозяев паркета по 21 очку набрали Лоренцо Браун и Марио Хезонья.