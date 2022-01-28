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ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге благодаря 27 очкам Алексея Шведа

ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге благодаря 27 очкам Алексея Шведа
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Московский ЦСКА на выезде переиграл УНИКС в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 86:75.

В первой четверти хозяевам паркета удалось захватить преимущество — по итогам 10-минутки УНИКС повёл в счёте с разницей в четыре очка. Однако уже во второй четверти ЦСКА удалось ударно провести 10-минутку и вырваться вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 37:32 в пользу армейцев.

В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались гости паркета — к заключительной 10-минутке преимущество ЦСКА достигло семи очков. В решающей четверти сильнее вновь оказались баскетболисты ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 27 очков. В составе хозяев паркета по 21 очку набрали Лоренцо Браун и Марио Хезонья.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
28 января 2022, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
75 : 86
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Браун - 21, Хезонья - 21, Джекири - 11, Брэнтли - 9, Узинский - 8, Воронцевич - 2, Мэйо - 2, Браун - 1, Зайцев, Клименко, Комолов, Списсу
ЦСКА: Швед - 27, Милутинов - 17, Клайберн - 16, Фойгтман - 8, Лундберг - 7, Курбанов - 6, Хэкетт - 5, Антонов, Боломбой, Ивлев, Лопатин, Хоменко
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