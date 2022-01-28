Димитрис Итудис прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом в Евролиге

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с казанским УНИКСом.



«Поздравляю команду с победой и серьёзным подходом к игре. Мы проходим через множество трудностей, часто бывает, что приходится возвращать игроков в строй после травм и болезней. Но настрой, собранность, желание остаются с нами. Главное – быть здоровыми», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Встреча проходила в Казани и завершилась победой москвичей со счётом 86:75. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 27 очков. В составе хозяев паркета по 21 очку набрали Лоренцо Браун и Марио Хезонья.