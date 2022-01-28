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Леброн Джеймс повторил один из главных рекордов Коби Брайанта

Леброн Джеймс повторил один из главных рекордов Коби Брайанта
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, которого выбирали для участия в Матче звёзд лиги 18 раз подряд, сообщает ESPN. Ранее такого же достижения добился другой легендарный игрок «Лейкерс» Коби Брайант.

Леброн участвовал в Матче звёзд во всех сезонах, кроме дебютного в карьере — сезона-2003/2004. Джеймс является трёхкратным MVP Матча звёзд (2006, 2008, 2018).

Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.

Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).

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