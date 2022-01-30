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69 очков Тейтума и Брауна принесли «Бостону» победу над «Пеликанс»

69 очков Тейтума и Брауна принесли «Бостону» победу над «Пеликанс»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Пеликанс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:97, а хозяева тем самым потерпели третье поражение кряду.

Самый значимый вклад в победу «Бостона» внесли лёгкие форварды Джейсон Тейтум (38 очков, 8 подборов и 7 передач) и Джейлен Браун (31 очко, 2 подбора и 3 передачи). В составе «Пеликанс» лучшая результативность у защитника Хосе Альварадо (19 очков, 4 подбора и 2 передачи).

Единственный дабл-дабл в этой игре у защитника «Нью-Йорка» Джоша Харта (10 очков, 13 подборов и 2 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 19, Эрнангомес - 14, Грэм - 12, Темпл - 12, Джонс - 11, Харт - 10, Маршалл - 7, Александер-Уолкер - 5, Хэйс - 5, Кларк - 2, Валанчюнас, Габриэль, Ингрэм, Лозада, Льюис, Мёрфи, Саторански, Уильямсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Браун - 31, Ричардсон - 10, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Смарт - 5, Шрёдер - 4, Уильямс - 3, Бол, Дозьер, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер

В параллельном матче, проходившем в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр», «Даллас Маверикс» разгромил «Индиану Пэйсерс» со счётом 132:105, а словенский разыгрывающий хозяев Лука Дончич оформил дабл-дабл из 30 очков, 6 подборов и 12 передач.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
132 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Баллок - 23, Клебер - 15, Брансон - 13, Грин - 12, Пауэлл - 10, Нтиликина - 9, Порзингис - 5, Финни-Смит - 5, Крисс - 4, Бёрк - 3, Пинсон - 3, Браун, Браун, Марьянович, Хардуэй-младший
Индиана Пэйсерс: Вашингтон - 22, Сабонис - 21, ЛеВерт - 14, Джексон - 12, Дуарте - 12, Холидэй - 7, Бриссетт - 5, Лэмб - 5, Taylor - 3, Stephenson - 2, Sykes - 2, Битадзе, Брогдон, Крэйг, Макконнелл, Тёрнер, Уоррен

В другой встрече игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете обыграла «Сакраменто Кингз» — 103:101, нанеся гостям шестое поражение кряду. У камерунского центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида – 36 очков, 12 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Харрис - 16, Макси - 13, Грин - 11, Карри - 8, Тибулл - 8, Коркмаз - 5, Драммонд - 3, Ньянг - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 38, Барнс - 16, Митчелл - 15, Холмс - 10, Джонс - 9, Багли III - 6, Мету - 5, Хилд - 2, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Томпсон, Фокс, Харклесс
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