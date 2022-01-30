69 очков Тейтума и Брауна принесли «Бостону» победу над «Пеликанс»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Пеликанс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:97, а хозяева тем самым потерпели третье поражение кряду.
Самый значимый вклад в победу «Бостона» внесли лёгкие форварды Джейсон Тейтум (38 очков, 8 подборов и 7 передач) и Джейлен Браун (31 очко, 2 подбора и 3 передачи). В составе «Пеликанс» лучшая результативность у защитника Хосе Альварадо (19 очков, 4 подбора и 2 передачи).
Единственный дабл-дабл в этой игре у защитника «Нью-Йорка» Джоша Харта (10 очков, 13 подборов и 2 передачи).
В параллельном матче, проходившем в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр», «Даллас Маверикс» разгромил «Индиану Пэйсерс» со счётом 132:105, а словенский разыгрывающий хозяев Лука Дончич оформил дабл-дабл из 30 очков, 6 подборов и 12 передач.
В другой встрече игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете обыграла «Сакраменто Кингз» — 103:101, нанеся гостям шестое поражение кряду. У камерунского центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида – 36 очков, 12 подборов и 6 передач.
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