«Мемфис» дома разгромил «Вашингтон», нанеся ему пятое поражение кряду
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 115:95, вследствие чего гости потерпели пятое поражение кряду.
Самый значимый вклад в победу «Мемфиса» внёс разыгрывающий Джа Морант – 34 очка, 3 подбора и 2 передачи. Из игроков «Вашингтона» лучшая результативность у лёгкого форварда Кайла Кузмы – 30 очков, 8 подборов и 3 передачи.
Напомним, «Мемфис Гриззлиз» (35-17) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон Уизардс» (23-26) – 11-й на Востоке.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 95
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Бейн - 19, Мелтон - 13, Адамс - 10, Джексон - 10, Кларк - 10, Кончар - 7, Тийе - 6, Андерсон - 4, Калвер - 2, Альдама, Брукс, Джонс, Пон, Терри, Тиллман, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Кузма - 30, Колдуэлл-Поуп - 15, Динвидди - 10, Бил - 9, Авдия - 7, Харрелл - 6, Кисперт - 5, Брайант - 4, Хатимура - 4, Холидей - 3, Гилл - 2, Гэффорд, Дав. Бертанс, Нето, Тодд, Уинстон, Ээи
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