«Мемфис» дома разгромил «Вашингтон», нанеся ему пятое поражение кряду

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 115:95, вследствие чего гости потерпели пятое поражение кряду.

Самый значимый вклад в победу «Мемфиса» внёс разыгрывающий Джа Морант – 34 очка, 3 подбора и 2 передачи. Из игроков «Вашингтона» лучшая результативность у лёгкого форварда Кайла Кузмы – 30 очков, 8 подборов и 3 передачи.

Напомним, «Мемфис Гриззлиз» (35-17) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Вашингтон Уизардс» (23-26) – 11-й на Востоке.