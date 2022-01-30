Кайри Ирвинг высказал мнение о Стефене Карри

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поделился мнением об игроке «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Я люблю Стефа. Этот парень полностью изменил игру», — приводит слова Ирвинга журналист Ник Фриделл на своей официальной странице в «Твиттере».



«Голден Стэйт» и «Бруклин» встречались друг с другом в минувшем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Победу со счётом 110:106 праздновали баскетболисты «Уорриорз».



Самый значимый вклад в победу «Голден Стэйт» внёс нападающий Эндрю Уиггинс – 24 очка, 8 подборов и 2 передачи. Наиболее результативными у «Бруклина» стали Ирвинг (32 очка, 7 подборов и 7 передач) и Патрик Миллз (24 очка, 4 подбора и 4 передачи). На счету Карри 19 очков.