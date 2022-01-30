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Гомельский назвал одно из лучших приобретений ЦСКА в XXI веке

Гомельский назвал одно из лучших приобретений ЦСКА в XXI веке
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о центровом ЦСКА Николе Милутинове.

«Милутинов относится к той пятёрке центровых игроков в Евролиге, которых принято называть элитными. Одно из лучших приобретений ЦСКА в XXI веке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Евролиги Милутинов принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 7,2 очка и совершал 6,7 подбора и отдавал одну результативную передачу.

В турнирной таблице Евролиги армейцы располагаются на пятом месте. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт в Москве. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее Гомельский поделился мыслями о целесообразности назначения ассистента главного тренера «Бруклин Нетс» Дэвида Вантерпула на пост наставника ЦСКА.

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