Владимир Гомельский оценил перспективу назначения Дэвида Вантерпула главным тренером ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о целесообразности назначения ассистента главного тренера «Бруклин Нетс» Дэвида Вантерпула, который ранее выступал за армейцев, наставником ЦСКА.

«Я немного представляю себе концепцию Дэвида Вантерпула. Он бы начал перестройку состава. Времени это заняло бы достаточно много, больше одного сезона. Так что вопрос о нашем терпении остался бы, и не факт, что мы (болельщики) дождались бы «грозных коней», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Чемпион Евролиги-2006 в составе ЦСКА Вантерпул ранее являлся помощником главного тренера в «Миннесоте» (2019-2021). Также Вантерпул работал ассистентом в ЦСКА (2007-2012) и «Портленде» (2012-2019). В «Нетс» работает ещё один бывший баскетболист ЦСКА — Джей Ар Холден, который занимает должность главного скаута клуба.