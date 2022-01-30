Стали известны результаты МРТ Леброна Джеймса

Журналист Дейв Макминамин в своём «твиттере» сообщил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс избежал серьёзной травмы. В результате МРТ у баскетболиста выявлен отёк колена. Он продолжит лечение и не сыграет в ближайшей встрече.

Отметим, что Леброн пропускает уже третью встречу подряд. Ранее он не мог помочь своей команде во встречах с «Филадельфией Сиксерс» и «Шарлотт Хорнетс». Оба эти матча «Лейкерс» проиграли: со счётом 87:105 и 114:117 соответственно. По словам главного тренера команды Фрэнка Вогеля, Леброн проснулся в день матча с «Сиксерс», ощущая боль в левом колене. За 90 минут до начала встречи было решено, что Джеймс матч пропустит.



Матч с «Атлантой Хоукс» «Лос-Анджелес» проводит прямо сейчас. В середине первой четверти «озёрники» лидируют в счёте — 19:15.