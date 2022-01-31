«Детройт» обыграл «Кливленд» благодаря трипл-даблу Каннингема

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Хозяева одержали победу со счётом 115:105.

Саддик Бей из «Детройта» набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи, его партнёры Кейд Каннингем и Фрэнк Джексон заработали по 19 очков, на счету Каннингема трипл-дабл. В составе «Кливленда» 24 очка набрал Дариус Гарлэнд.

Также ранее завершилась встреча между «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», проходившая на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Хозяева победили – 130:116.

Никола Вучевич стал самым результативным игроком хозяев, заработав 24 очка, у Демара Дерозана на одно очко меньше. Си Джей Макколлум из «Кливленда» набрал 29 очков.