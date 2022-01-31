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«Детройт» обыграл «Кливленд» благодаря трипл-даблу Каннингема

«Детройт» обыграл «Кливленд» благодаря трипл-даблу Каннингема
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Хозяева одержали победу со счётом 115:105.

Саддик Бей из «Детройта» набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи, его партнёры Кейд Каннингем и Фрэнк Джексон заработали по 19 очков, на счету Каннингема трипл-дабл. В составе «Кливленда» 24 очка набрал Дариус Гарлэнд.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Бей - 31, Джексон - 19, Каннингем - 19, Лайлз - 15, Стюарт - 14, Диалло - 6, Макгрудер - 5, Хейз - 4, Джозеф - 2, Гарза, Грант, Джексон, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Стэнли
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Мобли - 18, Аллен - 15, Уэйд - 14, Осман - 13, Окоро - 9, Лав - 8, Рондо - 3, Стивенс - 1, Гудвин, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер

Также ранее завершилась встреча между «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», проходившая на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Хозяева победили – 130:116.

Никола Вучевич стал самым результативным игроком хозяев, заработав 24 очка, у Демара Дерозана на одно очко меньше. Си Джей Макколлум из «Кливленда» набрал 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
130 : 116
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Дерозан - 23, Лавин - 20, Уайт - 18, Грин - 16, Брэдли - 10, Томас - 9, Досунму - 7, Браун - 3, Hill, Болл, Джонс, Карузо, Кук, Маккинни, Симонович, Уильямс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 29, Пауэлл - 22, Саймонс - 21, Ковингтон - 11, Нуркич - 11, Уотфорд - 10, Маклемор - 8, Браун - 4, Блевинс, Зеллер, Лиллард, Литтл, Нэнс, Смит, Снелл, Эллеби
Комментарии
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