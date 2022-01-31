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Определён главный тренер команды Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА

Определён главный тренер команды Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА
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Стало известно, что главным тренером команды Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА станет наставник «Финикс Санз» Монти Уильямс.

Это первый тренер «Финикса» с 2007 года, который примет участие в этом шоу. Напомним, сейчас «Санз» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 40 победами и 9 поражениями. В последней игре команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс» — 115:110.

Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.

Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).

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