Определён главный тренер команды Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА

Стало известно, что главным тренером команды Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА станет наставник «Финикс Санз» Монти Уильямс.

Это первый тренер «Финикса» с 2007 года, который примет участие в этом шоу. Напомним, сейчас «Санз» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 40 победами и 9 поражениями. В последней игре команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс» — 115:110.

Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.



Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).



Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).