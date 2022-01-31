Определён MVP Евролиги в январе

Форвард мадридского «Реала» Гершон Ябуселе был признан лучшим игроком Евролиги по итогам января, сообщает официальный сайт турнира.
В январе мадридский «Реал» выиграл четыре матча регулярного чемпионата Евролиги из четырёх. Французский форвард в этих встречах набирал в среднем 15,0 очка, совершал 6,5 подбора и получал 18,5 балла эффективности.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022 мадридский «Реал» занимает первую позицию, одержав 18 побед в 21 матче. Этот результат стал лучшим для мадридского клуба с момента перехода турнира на круговой формат в 2016 году.
Лучшей из российских команд Евролиги на данный момент является санкт-петербургский «Зенит», занимающий четвёртую строчку. На его счету 13 побед и семь поражений.
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