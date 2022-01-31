Джеймс Харден: считаю себя лучшим баскетболистом в мире

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден заявил, что считает себя лучшим баскетболистом в мире. По словам Хардена, отвечая на подобный вопрос, любой топ-игрок назвал бы себя.



«Я считаю себя лучшим баскетболистом в мире. Спросите любого топ-игрока, кого он считает лучшим баскетболистом в мире. Поверьте, они назовут себя. Потому что ты должен быть максимально уверен в своём мастерстве. Это не камень в чей-то огород. Это уверенность в себе», — приводит слова Джеймса Хардена Essentially Sports.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».