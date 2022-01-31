Джо Инглс выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок
Поделиться
Форвард «Юты Джаз» Джо Инглс больше не примет участия в матчах нынешнего сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
У 34-летнего австралийского баскетболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Инглс получил травму в ходе встречи регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 126:106.
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Инглс провёл 45 матчей, в которых в среднем набирал 7,2 очка, совершал 2,9 подбора и выполнял 3,5 передачи.
В турнирной таблице Западной конференции «Юта Джаз» занимает четвёртую позицию, одержав 30 побед и потерпев 21 поражение в 51 встрече регулярного чемпионата.
Комментарии
- 31 января 2022
-
22:32
-
21:41
-
20:43
-
20:01
-
18:27
-
17:44
-
16:27
-
15:34
-
14:35
-
13:24
-
12:21
-
11:20
-
10:47
-
09:10
-
06:30
-
05:25
-
04:49
-
00:23
- 30 января 2022
-
23:28
-
22:31
-
21:23
-
20:31
-
19:49
-
18:32
-
17:55
-
16:17
-
14:49
-
14:25
-
14:00
-
13:02
-
12:22
-
11:25
-
10:24
-
09:40
-
07:07
Партнерский контент