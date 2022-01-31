Джо Инглс выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок

Форвард «Юты Джаз» Джо Инглс больше не примет участия в матчах нынешнего сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».



У 34-летнего австралийского баскетболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Инглс получил травму в ходе встречи регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 126:106.



В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Инглс провёл 45 матчей, в которых в среднем набирал 7,2 очка, совершал 2,9 подбора и выполнял 3,5 передачи.



В турнирной таблице Западной конференции «Юта Джаз» занимает четвёртую позицию, одержав 30 побед и потерпев 21 поражение в 51 встрече регулярного чемпионата.