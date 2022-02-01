Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид были признаны игроками недели в НБА.



Крис Пол вместе с «Финикс Санз» выиграл четыре матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 22,3 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 12,8 передачи.



Джоэл Эмбиид на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. «Филадельфия Сиксерс» одержала три победы в этих матчах. В этих встречах центровой «Сиксерс» набирал в среднем 34,7 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 5,7 передачи.



«Финикс Санз» с 40 победами и 9 поражениями занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия Сиксерс» с 30 победами и 18 поражениями располагается на третьей строчке в турнирной таблице Востока.