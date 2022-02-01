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Дабл-дабл Айзея Джексона позволил «Индиане» обыграть «Клипперс»

Дабл-дабл Айзея Джексона позволил «Индиане» обыграть «Клипперс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Индианаполисе (США), в котором на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 122:116.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Айзея Джексон – 26 очков и 12 подборов. У «Клипперс» выделился Серж Ибака, на его счету 14 очков и 11 подборов.

В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» провела игру с «Мемфис Гриззлиз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 122:119.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джа Морант, набравший 37 очков. Лучше всех у «Филадельфии» выступил Андре Драммонд, у него 16 очков и 23 подбора.

Также «Кливленд Кавальерс» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 93:90. У Кевина Лава дабл-дабл (15 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Джексон - 26, ЛеВерт - 17, Вашингтон - 16, Taylor - 15, Холидэй - 13, Stephenson - 10, Лэмб - 9, Дуарте - 8, Крэйг - 8, Sykes, Битадзе, Бриссетт, Брогдон, Макконнелл, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 27, Джексон - 21, Ибака - 14, Батюм - 13, Бледсо - 13, Моррис - 9, Мэнн - 6, Хартенштайн - 6, Бостон - 3, Кеннард - 2, Уинслоу - 2, Джонсон, Джордж, Зубац, Леонард, Престон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
122 : 119
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Харрис - 31, Драммонд - 16, Джо - 10, Карри - 9, Грин - 8, Ньянг - 8, Тибулл - 5, Бэсси - 2, Powell, Браун, Коркмаз, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Эмбиид
Мемфис Гриззлиз: Морант - 37, Бейн - 34, Джексон - 18, Уильямс - 8, Адамс - 7, Джонс - 4, Кларк - 4, Мелтон - 4, Андерсон - 3, Альдама, Брукс, Калвер, Кончар, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 90
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс: Гудвин - 21, Аллен - 16, Лав - 15, Окоро - 14, Стивенс - 11, Осман - 7, Рондо - 5, Мобли - 4, Гарлэнд, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Нью-Орлеан Пеликанс: Грэм - 20, Хэйс - 19, Валанчюнас - 16, Харт - 10, Александер-Уолкер - 8, Эрнангомес - 7, Джонс - 3, Кларк - 3, Альварадо - 2, Темпл - 2, Габриэль, Ингрэм, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Уильямсон
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