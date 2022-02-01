Дабл-дабл Айзея Джексона позволил «Индиане» обыграть «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Индианаполисе (США), в котором на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в нём одержала «Индиана» со счётом 122:116.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Айзея Джексон – 26 очков и 12 подборов. У «Клипперс» выделился Серж Ибака, на его счету 14 очков и 11 подборов.



В параллельном матче в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» провела игру с «Мемфис Гриззлиз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 122:119.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джа Морант, набравший 37 очков. Лучше всех у «Филадельфии» выступил Андре Драммонд, у него 16 очков и 23 подбора.



Также «Кливленд Кавальерс» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 93:90. У Кевина Лава дабл-дабл (15 очков и 11 подборов).