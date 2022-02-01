Шакил О'Нил: ничего не стоящие парни зарабатывают $ 40 млн. А девушки получают $ 700 тыс.
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался по поводу зарплат в женском баскетболе.
«Нет причин, почему некоторые ничего не стоящие парни зарабатывают $ 40 млн. А девушки зарабатывают $ 700 тыс. Это неправильно. С этим нужно что-то делать», — приводит слова Шакила Essentially Sports.
Шакил О'Нил выступал в НБА за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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