Шакил О'Нил: ничего не стоящие парни зарабатывают $ 40 млн. А девушки получают $ 700 тыс.

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался по поводу зарплат в женском баскетболе.

«Нет причин, почему некоторые ничего не стоящие парни зарабатывают $ 40 млн. А девушки зарабатывают $ 700 тыс. Это неправильно. С этим нужно что-то делать», — приводит слова Шакила Essentially Sports.

Шакил О'Нил выступал в НБА за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.