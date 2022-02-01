Джей Ар Смит: если какой-то команде нужен снайпер, то я готов вернуться

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит рассказал о том, что он готов вернуться в любую команду лиги, которой потребуется снайпер.

«Если какой-то команде нужен снайпер, то я готов вернуться», — приводит слова Смита Fadeaway World.

В 2020 году 30-летний Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего не выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. На рынке свободных агентов НБА он оставался невостребованным. Сейчас бывший баскетболист проходит обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представляет это учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.