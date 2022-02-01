«Нью-Орлеан» определил звёздного игрока, которого хочет объединить с Зайоном и Ингрэмом
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Стало известно, что команда «Нью-Орлеан Пеликанс» собирается приобрести атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джея Макколлума.
Как сообщает NBA Central в своём «твиттере», «Пеликанс» рассматривают Си Джея, как «идеального ветерана, бомбардира и лидера», который будет помогать лидерам команды Зайону Уильямсону и Брэндону Ингрэму.
У Макколлума есть действующий контракт ещё на 3,5 сезона, его зарплата с 2021 по 2024 год достигнет $ 100 млн.
Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл всего 13 матчей. Его показатели составляют 20,8 очка, 4,2 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.
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