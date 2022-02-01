«Кливленд» выбрал двух кандидатов на усиление состава перед дедлайном

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус сообщил о том, что команда «Кливленд Кавальерс» собирается обменять пик 1-го раунда драфта-2022 на комбогарда перед дедлайном.

В список интересов команды попали Эрик Гордон («Хьюстон Рокетс») и Карис Леверт («Индиана Пэйсерс»). Также отмечается, что контракт травмированного Рикки Рубио планируется задействовать для компенсации зарплат в сделке.

Напомним, сегодня «Кливленд» на своей площадке в упорной борьбе оказался сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 93:90. Команда после 51 встречи регулярного чемпионата НБА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 31 победу и 20 поражений. На первом месте идёт «Чикаго Буллз» (31-18).