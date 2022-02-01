Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут матч без главных тренеров

ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут матч без главных тренеров
Комментарии

ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут очный матч в регулярном чемпионате Евролиги без своих главных тренеров. Как информирует пресс-служба армейцев, и Димитрис Итудис, и Эргин Атаман заболели.

Руководить командами будут их первые ассистенты. У ЦСКА это Андреас Пистиолис, у «Эфеса» — Якуп Секизкёк.

«Эфес» — отличная команда, они действующие чемпионы. Мы рады играть против них, это будет захватывающая игра. Они очень хорошо нас знают, а мы знаем их, потому что они та же самая команда, мы много лет играли друг против друга. Тот, кто решит прийти в зал, чтобы посмотреть матч, увидит красивый баскетбол и получит удовольствие», — сказал Пистиолис.

ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют завтра, 2 февраля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Москве.

Новость по теме
Лучший бомбардир чемпионата Турции отреагировал на переход в ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022