ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут матч без главных тренеров

ЦСКА и «Анадолу Эфес» проведут очный матч в регулярном чемпионате Евролиги без своих главных тренеров. Как информирует пресс-служба армейцев, и Димитрис Итудис, и Эргин Атаман заболели.
Руководить командами будут их первые ассистенты. У ЦСКА это Андреас Пистиолис, у «Эфеса» — Якуп Секизкёк.
«Эфес» — отличная команда, они действующие чемпионы. Мы рады играть против них, это будет захватывающая игра. Они очень хорошо нас знают, а мы знаем их, потому что они та же самая команда, мы много лет играли друг против друга. Тот, кто решит прийти в зал, чтобы посмотреть матч, увидит красивый баскетбол и получит удовольствие», — сказал Пистиолис.
ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют завтра, 2 февраля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Москве.
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