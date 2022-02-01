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Лучший бомбардир чемпионата Турции отреагировал на переход в ЦСКА

Лучший бомбардир чемпионата Турции отреагировал на переход в ЦСКА
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Американский атакующий защитник Аллерик Фримен прокомментировал свой переход в ЦСКА.

«Счастлив и очень рад стать частью ЦСКА! Иметь возможность носить форму ЦСКА и выступать за один из самых исторических клубов – это честь! Готов помочь команде чем смогу!» — приводит слова Фримена пресс-служба ЦСКА.

Дал комментарий о подписании Фримена и главный тренер красно-синих Димитрис Итудис.

«Фримен добавит нашей команде атакующего мастерства, у него есть способность создавать пространство и дистанцию от соперника за счёт готовности пройти под кольцо или бросить издали, он может создавать возможности для себя и для товарищей по команде. Аллерик в хорошем возрасте, он имеет опыт выступлений в Евролиге за АСВЕЛ.

Очевидно, он понимает, что приходит в команду с большим количеством хороших игроков, здоровая конкуренция поможет нам. К тому же в неопределённой ситуации, когда многие игроки и тренеры болеют, нужна более «длинная» скамейка. Теперь всё зависит от него и от нас; мы все, товарищи по команде и тренеры, должны помочь ему быстро адаптироваться», — поделился мнением Итудис.

В нынешнем сезоне в составе турецкого клуба Аллерик является лидером чемпионата Турции по результативности – 20,5 очка при 49,4% реализации трёхочковых.

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