«Парма» обыграла «Байройт», «Автодор» разгромил «Лондон Лайонс» в Кубке Европы ФИБА

Пермская «Парма» на выезде обыграла немецкий «Байройт» в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Счёт встречи — 91:85 (20:26, 29:20, 24:16, 18:23) в пользу подопечных Казиса Максвитиса.
Встреча получилась упорной, но за счёт более качественной игры во второй и третьей четвертях итоговое преимущество осталось за российской командой. Самым результативным в составе победителей был литовский форвард Эйгирдас Жукаускас. На его счету 21 очко. В составе хозяев паркета лучшей результативностью отметился Сакар Аним. В его активе также 21 набранное очко.
В следующем туре соревнований российский клуб на выезде сыграет с нидерландским «Лейденом», с которым сейчас делит первое место в группе I (3-1). Встреча запланирована на 9 февраля и начнётся в 21:00 по московскому времени.
В ещё одном матче дня «Автодор» на выезде разгромил «Лондон Лайонс» (104:77), Ди Джей Фандерберк набрал 21 очков в составе российского клуба. «Автодор» (4-0) единолично возглавляет группу L.
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