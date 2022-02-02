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«Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в Евролиге

«Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в Евролиге
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Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с «Басконией». Встреча завершилась в пользу российского клуба — 90:82 (22:24, 22:26, 18:14, 28:18).

Весь матч проходил в упорной борьбе, исход которой решила заключительная четверть — её увереннее провели баскетболисты «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал защитник Билли Бэрон, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе испанского клуба отметился Уэйд Болдуин (16 очков).

Следующий матч в Евролиге «Зенит» также проведёт на выезде и также сыграет с клубом из Испании. В матче 22-го тура соревнований баскетболисты российской команды сыграют с мадридским «Реалом». Встреча запланирована на 4 февраля и начнётся в 22:45 по московскому времени.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
01 февраля 2022, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
82 : 90
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Баскония: Болдуин - 16, Эноч - 15, Гедрайтис - 14, Грейнджер - 13, Фонтеккио - 8, Питерс - 7, Питерс - 7, Костелло - 2, Баррера, Куруцс, Маринкович, Райэсте
Зенит: Бэрон - 24, Лойд - 23, Мики - 16, Д. Кулагин - 8, Карасёв - 7, Пойтресс - 7, Кузминскас - 3, Картер - 2, Вольхин, Зубков
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