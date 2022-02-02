«Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в Евролиге

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с «Басконией». Встреча завершилась в пользу российского клуба — 90:82 (22:24, 22:26, 18:14, 28:18).



Весь матч проходил в упорной борьбе, исход которой решила заключительная четверть — её увереннее провели баскетболисты «Зенита».



Самым результативным в составе победителей стал защитник Билли Бэрон, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе испанского клуба отметился Уэйд Болдуин (16 очков).



Следующий матч в Евролиге «Зенит» также проведёт на выезде и также сыграет с клубом из Испании. В матче 22-го тура соревнований баскетболисты российской команды сыграют с мадридским «Реалом». Встреча запланирована на 4 февраля и начнётся в 22:45 по московскому времени.