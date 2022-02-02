«Монако» победил, у Майка Джеймса 29 очков, «Барселона», «Фенербахче» и «Милан» выиграли

Завершились 5 матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке принимал АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 85:76 в пользу турецкой команды.
Самыми результативными в составе победителей стали Дишоун Пьерр и Девин Букер, записавшие на свой счёт по 16 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Эли Окобо (23 очка).
«Црвена Звезда» принимала «Милан». Победу в этом матче со счётом 63:57 праздновали гости. Защитник Малькольм Дилэйни принёс итальянскому клубу 18 очков. У хозяев чаще других отличались Никола Калинич и Остин Холлинс ( у обоих по 13 очков).
В другом матче игрового дня «Жальгирис» встречался с «Маккаби» из Тель-Авива. Противостояние прошло на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилось победой израильского клуба клуба — 94:78.
Ещё в двух матчах друг с другом сражались «Панатинаикос» и «Монако», а также «Барселона» и «Бавария». Победу в этих встречах праздновали французский (91:83) и испанский (71:66) клубы соответственно. Отметим, что бывший игрок ЦСКА, американец Майк Джеймс во встрече с «Панатинаикосом» набрал 29 очков.
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