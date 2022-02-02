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«Монако» победил, у Майка Джеймса 29 очков, «Барселона», «Фенербахче» и «Милан» выиграли

«Монако» победил, у Майка Джеймса 29 очков, «Барселона», «Фенербахче» и «Милан» выиграли
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Завершились 5 матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке принимал АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 85:76 в пользу турецкой команды.

Самыми результативными в составе победителей стали Дишоун Пьерр и Девин Букер, записавшие на свой счёт по 16 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Эли Окобо (23 очка).

«Црвена Звезда» принимала «Милан». Победу в этом матче со счётом 63:57 праздновали гости. Защитник Малькольм Дилэйни принёс итальянскому клубу 18 очков. У хозяев чаще других отличались Никола Калинич и Остин Холлинс ( у обоих по 13 очков).

В другом матче игрового дня «Жальгирис» встречался с «Маккаби» из Тель-Авива. Противостояние прошло на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилось победой израильского клуба клуба — 94:78.

Ещё в двух матчах друг с другом сражались «Панатинаикос» и «Монако», а также «Барселона» и «Бавария». Победу в этих встречах праздновали французский (91:83) и испанский (71:66) клубы соответственно. Отметим, что бывший игрок ЦСКА, американец Майк Джеймс во встрече с «Панатинаикосом» набрал 29 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2022, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 76
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Фенербахче: Букер - 16, Пьерр - 16, Гудурич - 15, Флойд - 10, Хенри - 9, Акпинар - 6, Дювериоглу - 6, Хазер - 6, Полонара - 1, Биберович, Бирсен, Махмутоглу
АСВЕЛ: Окобо - 23, Кауди - 14, Джонс - 12, Адетокунбо - 10, Гист - 6, Найт - 3, Осетковски - 3, Лякомб - 2, Фалл - 2, Стразель - 1, Risacher
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
01 февраля 2022, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
57 : 63
Олимпия Милан
Милан, Италия
Црвена Звезда: Калинич - 13, Холлинс - 13, Добрич - 9, Митрович - 5, Уолтерс - 5, Иванович - 4, Кузмич - 4, Давидовац - 2, Лазич - 1, Маркович - 1, Уайт, Цирбес
Олимпия Милан: Дилэйни - 18, Бентил - 12, Риччи - 10, Холл - 9, Хайнс - 8, Мелли - 4, Родригес - 2, Альвити, Билига, Датоме, Дэниелс, Тарчевски
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
01 февраля 2022, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
78 : 94
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Жальгирис: Блажевич - 20, Кавано - 16, Лекавичюс - 16, Улановас - 10, Лукошюнас - 9, Милакнис - 5, Миниотас - 2, Гиффей, Ловернь, Стрелниекс, Уэбстер, Янкунас
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 32, Уилбекин - 20, Жижич - 13, Эванс - 10, Деррик Уильямс - 9, Калояро - 5, ДиБартоломео - 3, Рейнольдс - 2, Блайзер, Зив, Соркин, Томас
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
01 февраля 2022, вторник. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
83 : 91
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Недович - 16, Эванс - 16, Сент-Рос - 15, Уайт - 12, Макон - 10, Каселакис - 8, Папаяннис - 4, Бохоридис - 2, Авдалас, Йович, Каввадас, Манцукас
Монако: Джеймс - 29, Бэйкон - 14, Ли - 12, Диалло - 10, Томас - 8, Анджушич - 7, Уаттара - 5, Мотеюнас - 4, Холл - 2, Бутсиэль, Мотум, Файе
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
01 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
71 : 66
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Курич - 20, Миротич - 13, Экзам - 9, Дэвис - 8, Калатес - 8, Шмитс - 6, Йокубайтис - 5, Шанлы - 2, Лапровиттола, Мартинес, Ннаджи, Хэйс
Бавария: Лучич - 16, Ярамаз - 15, Томас - 9, Уэйлер-Бэбб - 9, Уолден - 5, Шишко - 4, Обст - 3, Радошевич - 3, Рабит - 2, Джордж, Хантер, Шиллинг
Комментарии
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