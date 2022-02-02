Хавьер Паскуаль: «Зенит» счастлив, так как победил команду, которая никогда не сдаётся

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (90:82).

«Спасибо всем! Мы очень счастливы, так как победили команду, которая никогда не сдаётся. В первые 20 минут мы играли максимально мягко под кольцами, в том числе и поэтому «Баскония» в первой половине бросила с точностью 77 процентов. Во второй половине мы стали играть более жёстко и более уверенно. В третьей четверти мы вышли вперед, что и стало поворотным моментом в матче. Далее мы старались не делать ошибки и максимально играть в свою игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

«Очень устал после этого матча. Мы играли вдесятером, поэтому и нагрузка была большая. Проигрывая 6-7 очков, мы сумели вернуться в игру и победить. Пусть кто-то скажет, что я бросал сумасшедшие мячи, но мне разрешали их бросать, а команда верила в меня. Это командная победа, иначе и быть не может!», — добавил защитник Билли Бэрон.