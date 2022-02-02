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«Уорриорз» вырвали победу у «Спёрс», «Милуоки» выиграл благодаря трипл-даблу Адетокунбо

«Уорриорз» вырвали победу у «Спёрс», «Милуоки» выиграл благодаря трипл-даблу Адетокунбо
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли со счётом 124:120.

У хозяев 27 очков заработал Деджанте Мюррей. 31 очко у Джордана Пула из «Голден Стэйт».

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 27, Джонсон - 21, Уайт - 16, Васселл - 14, Уокер - 11, Макдермотт - 10, Пёлтль - 7, Примо - 6, Ойбанкс - 4, Бэйтс-Диоп - 2, Ландейл - 2, Джонс, Кейкок, Коллинс, Уискэмп, Эрнангомес, Янг
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 31, Ли - 21, Муди - 20, Куминга - 19, Луни - 12, Кьоцца - 9, Тоскано-Андерсон - 6, Уэзерспун - 6, Бьелица, Грин, Игуодала, Карри, Портер, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) «Чикаго Буллз» принимал «Орландо Мэджик» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева победили со счётом 126:115.

Демар Дерозан набрал 29 очков и стал самым результативным игроком «Чикаго». 24 очка у Уэнделла Картера из «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
126 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Лавин - 26, Вучевич - 18, Досунму - 13, Грин - 11, Браун - 9, Уайт - 9, Кук - 6, Томас - 3, Брэдли - 2, Hill, Болл, Джонс, Карузо, Маккинни, Симонович, Уильямс
Орландо Мэджик: Картер - 24, Вагнер - 22, Энтони - 20, Харрис - 13, Вагнер - 9, Саггс - 9, Бамба - 8, Океке - 5, Росс - 5, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон

«Торонто Рэпторс» принимал «Майами Хит» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева выиграли – 110:106.

33 очка заработал Гари Трент-младший из «Торонто». В составе гостей 32 очка набрал Эдрис Адебайо.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 106
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 33, Ванвлит - 21, Сиакам - 16, Ануноби - 13, Ачиува - 12, Барнс - 11, Буше - 2, Бэнтон - 2, Берч, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Майами Хит: Адебайо - 32, Хироу - 18, Батлер - 16, Такер - 12, Страс - 9, Мартин - 7, Робинсон - 5, Дедмон - 4, Винсент - 3, Гай, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Юртсевен

«Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Денвер Наггетс» – 130:115.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
130 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Принс - 23, Вандербилт - 18, Бисли - 12, Рид - 12, Беверли - 11, Ноуэлл - 10, Маклафлин - 9, Эдвардс - 5, Макдэниелс - 4, Найт - 2, Больмаро, Лейман, Окоги, Райт, Расселл
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Бартон - 13, Моррис - 13, Грин - 12, Грин - 12, Рид - 10, Ннаджи - 9, Гордон - 7, Ховард - 7, Хиланд - 5, Риверс - 3, Форбс - 3, Казинс, Кампаццо, Маррей, Портер, Чанчар

«Детройт Пистонс» в домашнем матче уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 101:111.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 111
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Детройт Пистонс: Джозеф - 18, Грант - 17, Джексон - 14, Диалло - 12, Лайлз - 9, Стюарт - 8, Бей - 7, Хейз - 7, Каннингем - 6, Олиник - 3, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Александер-Уолкер - 14, Валанчюнас - 13, Мёрфи - 12, Эрнангомес - 11, Альварадо - 10, Грэм - 6, Джонс - 6, Хэйс - 6, Кларк - 5, Темпл - 2, Габриэль, Лозада, Льюис, Маршалл, Саторански, Уильямсон, Харт

«Милуоки Бакс» выиграл у «Вашингтон Уизардс» – 112:98. На счету игрока «Милуоки» Янниса Адетокунбо трипл-дабл и 33 заработанных очка.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Холидэй - 22, Портис - 17, Миддлтон - 13, Аллен - 10, Дивинченцо - 7, Коннотон - 6, Мамукелашвили - 2, Мэттьюз - 2, Wigginton, Адетокунбо, Лопес, Нвора, Оджелей, Хилл, Худ
Вашингтон Уизардс: Кузма - 25, Харрелл - 20, Колдуэлл-Поуп - 12, Хатимура - 8, Динвидди - 7, Кисперт - 7, Авдия - 6, Брайант - 5, Нето - 3, Холидей - 3, Гэффорд - 2, Бил, Гилл, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Ээи
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