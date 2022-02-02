«Уорриорз» вырвали победу у «Спёрс», «Милуоки» выиграл благодаря трипл-даблу Адетокунбо

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли со счётом 124:120.
У хозяев 27 очков заработал Деджанте Мюррей. 31 очко у Джордана Пула из «Голден Стэйт».
На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) «Чикаго Буллз» принимал «Орландо Мэджик» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева победили со счётом 126:115.
Демар Дерозан набрал 29 очков и стал самым результативным игроком «Чикаго». 24 очка у Уэнделла Картера из «Орландо».
«Торонто Рэпторс» принимал «Майами Хит» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева выиграли – 110:106.
33 очка заработал Гари Трент-младший из «Торонто». В составе гостей 32 очка набрал Эдрис Адебайо.
«Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Денвер Наггетс» – 130:115.
«Детройт Пистонс» в домашнем матче уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 101:111.
«Милуоки Бакс» выиграл у «Вашингтон Уизардс» – 112:98. На счету игрока «Милуоки» Янниса Адетокунбо трипл-дабл и 33 заработанных очка.
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