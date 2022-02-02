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Определены участники Матча восходящих звёзд НБА

Определены участники Матча восходящих звёзд НБА
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НБА на официальном сайте назвала игроков, которые примут участие в Матче восходящих звёзд, который состоится 18 февраля на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде.

В этом году НБА приняла новый формат Матча. Помощники тренеров НБА выбрали 12 новичков и 12 второгодок, а тренеры G-лиги – 4 игроков из своего турнира. Участников разделят на четыре команды по семь человек в каждой, чтобы они определили лучшего в мини-турнире, состоящем из трёх матчей. Все три матча будут сыграны без счётчика игрового времени: в рамках празднования 75-летия лиги первая и вторая встреча будут продолжаться, пока одна из команд не наберёт 50 очков, третья – пока одна из команд не наберёт 25 очков.

Каждую команду будет тренировать легенда НБА из рейтинга топ-75 в истории и помощники тренеров Матча всех звёзд, которым предстоит набрать для себя игроков непосредственно перед соревнованием.

Среди новичков выбраны:

Защитники: Джейлен Саггс («Орландо»), Дэвион Митчелл («Сакраменто»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Крис Дуарте («Индиана»), Айо Досунму («Чикаго»), Кейд Каннингем («Детройт»).

Форварды: Франц Вагнер («Орландо»), Алперен Шенгюн («Хьюстон»), Эван Мобли («Кливленд»), Херберт Джонс («Новый Орлеан»), Джош Гидди («Оклахома») и Скотти Барнс («Торонто»).

В число второгодок вошли:

Защитники: Тайриз Макси («Филадельфия»), Тайриз Халибертон («Сакраменто»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Ламело Болл («Шарлотт»), Десмонд Бэйн («Мемфис»), Коул Энтони («Орландо»).

Форварды: Айзея Стюарт («Детройт»), Дже'Шон Тэйт («Хьюстон»), Айзек Окоро («Кливленд»), Джейден Макдэниелс («Миннесота»), Саддик Бей («Детройт»), Прешес Ачиува («Торонто»).

G-лигу представят:

Защитники: Дайсон Дэниелс, Джейден Харди, Скут Хендерсон.

Форвард: Марджон Бошамп.

Также между вторым и третьим матчем турнира состоится так называемый Clorox Clutch Challenge – конкурс, в рамках которого игрокам придётся воссоздавать самые известные броски в истории баскетбола. Восемь игроков будут разделены на две команды, представителем каждой из команд предстоит по очереди совершать попытки с пяти точек на паркете, связанных с историческим событием плей-офф НБА.

На прохождение всех пяти точек первая команда получит полторы минуты. Если ей удастся справиться быстрее, то последующие участники должны будут уложиться в то же время. Победителем будет считаться пара, которая окажется самой быстрой.

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