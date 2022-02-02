Алекс Пойтресс — участник слэм-данк контеста на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс примет участие в слэм-данк контесте на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.
Алекс Пойтресс сыграл в 9 матчах питерской команды в этом сезоне, в среднем набирая 12,0 очка и 5,4 подбора за 22,9 минуты. Слэм-данки форварда 5 раз попадали в еженедельные хит-парады лучших моментов.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Конкуренцию форварду «Зенита» в слэм-данк контесте составит форвард УНИКСа Марио Хезонья. Два других участника конкурса будут объявлены лигой позднее. Матч всех звёзд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».
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