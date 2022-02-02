Тренер ЦСКА высказался после провала в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от «Анадолу Эфес» в Евролиге (97:99).
«Поздравляю «Эфес» с победой. Это отличная команда, и ее нынешнее положение в турнирной таблице не справедливо. Они заставили нас платить за каждую ошибку, в особенности за ленивый старт матча, и нам пришлось по ходу менять свою изначальную стратегию. Особенно чувствительно было, когда мы потеряли игроков из-за травм, а потому нам не удалось удержать завоеванный перевес. Тем не менее надо отдать соперникам должное, они заслужили победу. Впрочем, все могло обернуться иначе, и победу заслужили бы мы. Тем не менее это была отличная игра двух отличных команд, надеюсь, она понравилась болельщикам», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.
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