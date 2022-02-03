Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА по итогам января

Центровые Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») признаны лучшими игроками по итогам января в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.

Йокич набирал 26,6 очка, 13,3 подбора, 9,0 передачи, 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру. «Наггетс» за месяц добыли 11 побед и потерпели 5 поражений. Средние показатели Эмбиида составили 34,0 очка, 10,8 подбора, 5,1 передачи, 0,5 перехвата и 1,5 блок-шота. Результат «Филадельфии» – 12-3.

Разыгрывающие Джош Гидди («Оклахома-Сити Тандер») и Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») стали лучшими новичками по итогам января в Западной и Восточной конференциях соответственно. Гидди в третий раз получил награду лучшему новичку месяца. Он набирал в среднем 13,3 очка, 8,6 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру. «Тандер» занимает 14-е место на Западе (15-34). Каннингем набирал в среднем 17,3 очка, 4,2 подбора, 5,6 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру. «Пистонс» идут на 14-м месте на Востоке (12-38).

Монти Уильямс («Финикс Санз») и Джей Би Бикерстафф («Кливленд Кавальерс») признаны лучшими главными тренерами по итогам января в Западной и Восточной конференциях соответственно. «Санз» одержали 13 побед в 14 матчах января. Команда идёт на первом месте в НБА с показателем 41-9. «Кавальерс» выиграли 11 матчей из 15. Команда занимает четвёртое место на Востоке с балансом 31-20.

