22-й номер «Мемфиса» набрал линейку 2-2-2-2-2 при 22,2% точности в матче, прошедшем 2/2/22

В матче Национальной баскетбольной лиги между командами «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Йорк Никс» (120:108) произошёл уникальный случай. Игрок под 22-м номером Десмонд Бейн набрал 2 передачи, 2 блок-шота и 2 перехвата, совершил 2 фола и 2 потери, реализовав 22,2% с игры. Примечательно, что игра состоялась 2 февраля 2022 года по местному времени (2/2/22).

Для 23-летнего баскетболиста это второй сезон в НБА. Его показатели составляют 18,0 очка, 4,4 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру. «Мемфис» после 54 матчей регулярного чемпионата занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 36 побед и 18 поражений. Что касается «Никс», то коллектив Тома Тибодо идёт 12-м в Восточной конференции.