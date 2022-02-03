Умер член Зала славы из списка топ-10 тренеров в истории НБА

Стало известно, что умер член Зала славы НБА, знаменитый тренер Билл Фитч. Ему было 89 лет.
Фитч начал свою тренерскую карьеру ещё в 1956 году, когда стал ассистентом в университетской команде. Всего он проработал до 1998-го. За это время он дважды признавался тренером года (1976, 1980), а в 1981 году привёл «Бостон Селтикс» к чемпионскому титулу.
В 1996 году Фитч был включён в официальный список топ-10 тренеров в истории НБА. Его карьерный показатель в НБА – 944-1106 (46,0%).
«Я с грустью сообщаю, что в среду вечером скончался игрок Зала славы НБА Билл Фитч. Он мирно скончался в окружении своей любящей семьи в Лейк-Конро.
Многочисленные достижения тренера Фитча меркнут по сравнению с тем огромным влиянием, которое он оказал на бесчисленных представителей баскетбольного мира за свою легендарную карьеру, длившуюся более 40 лет. Его след в игре НБА неизгладим», — сказал Рик Карлайл.
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