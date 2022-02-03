Гомельский отреагировал на поражение ЦСКА с потерей преимущества +15

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу поражения ЦСКА в матче Евролиги с «Анадолу Эфес» (97:99).

«В составе «Эфеса» трёхочковых бросков не совершали только Брайнт и Данстон. Остальные отметились и бросками и попаданиями — 19 трёшек из 34 попыток = 54 процента. ЦСКА в защите играл концентрировано и позволил сопернику атаковать из-за дуги.

Последняя атака гостей в основное время? В последние 5 сезонов ЦСКА в защите меняется при каждом заслоне. Так что Милутинов разменялся с Григонисом так, как требует тренер. А вот сфолить он не успел, слишком велика разница в скорости. А Клайберн отдал мяч свободному игроку. Швед выполнял бросок без сопротивления. За промахи не ругают. И у Пистиолиса не осталось тайм-аутов. Объяснить он в концовке уже ничего не мог. Не оправдываю — констатирую факт», — написал Гомельский на своём сайте.