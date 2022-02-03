Брэдли Бил может отказаться от контракта на $ 242 млн в межсезонье

Журналист The Athletic Фред Катц рассказал, что лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил может отказаться от контракта на $ 242 млн и покинуть команду.

«Я не так уверен, что он обязательно останется. Я бы не стал ставить свою жизнь на то, что Брэдли Бил будет в «Вашингтоне» в следующем сезоне… хотя они всё ещё считаются фаворитами.

«Уизардс» могут предложить Билу продление контракта на пять лет и $ 242 млн, что примерно на $ 60 млн больше, чем может предложить любой соперник.

Руководители команды также не дали никаких указаний на то, что они будут рассматривать возможность обмена Била в этом месяце», — сказал Катц.