Брэдли Бил может отказаться от контракта на $ 242 млн в межсезонье
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Журналист The Athletic Фред Катц рассказал, что лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил может отказаться от контракта на $ 242 млн и покинуть команду.
«Я не так уверен, что он обязательно останется. Я бы не стал ставить свою жизнь на то, что Брэдли Бил будет в «Вашингтоне» в следующем сезоне… хотя они всё ещё считаются фаворитами.
«Уизардс» могут предложить Билу продление контракта на пять лет и $ 242 млн, что примерно на $ 60 млн больше, чем может предложить любой соперник.
Руководители команды также не дали никаких указаний на то, что они будут рассматривать возможность обмена Била в этом месяце», — сказал Катц.
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