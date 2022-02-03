Отец Шведа: Клайберн откровенно передерживает мяч. Игры ЦСКА без него были показательны

Заслуженный тренер России Виктор Швед высказался об игре своего сына Алексея в ЦСКА.
«Лёша уже втянулся. Надо было привыкнуть к конкретным требованиям тренерского штаба. Были не самые удачные игры, но потом всё наладилось.
Расстраивает ли меня снижение его результативности? Я бы не сказал, что у него стало меньше ярких матчей. Даже если говорить про недавние игры: 27 очков с УНИКСом, 17 с «Калевом», 17 с «Виллербаном»… Как у всех. Бывают праздники, бывают будни. В защите он играет нормально. Регулярно делает перехваты, берёт подборы. Никаких нареканий нет.
Расстраивает только, что он получает мало мячей в открытых позициях. Клайберн откровенно передерживает мяч, редко им с кем-то делится. Нельзя так. Игры без него были показательны. Понравилось, как играли с тем же «Калевом», когда в розыгрыше играл Хоменко. Много передач, мяч хорошо двигался. Было интересно смотреть», — цитирует Виктора Шведа «Спорт-экспресс».
- 3 февраля 2022
-
17:36
-
16:36
-
15:42
-
14:58
-
13:47
-
13:06
-
12:24
-
11:23
-
10:25
-
09:15
-
09:02
-
08:32
-
06:14
-
01:06
-
00:57
-
00:50
-
00:30
- 2 февраля 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:07
-
22:12
-
20:47
-
19:15
-
18:22
-
17:21
-
16:33
-
15:10
-
14:32
-
14:11
-
13:11
-
12:07
-
11:00
-
10:23
-
09:34
-
09:00