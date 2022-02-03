Отец Шведа: Клайберн откровенно передерживает мяч. Игры ЦСКА без него были показательны

Заслуженный тренер России Виктор Швед высказался об игре своего сына Алексея в ЦСКА.

«Лёша уже втянулся. Надо было привыкнуть к конкретным требованиям тренерского штаба. Были не самые удачные игры, но потом всё наладилось.



Расстраивает ли меня снижение его результативности? Я бы не сказал, что у него стало меньше ярких матчей. Даже если говорить про недавние игры: 27 очков с УНИКСом, 17 с «Калевом», 17 с «Виллербаном»… Как у всех. Бывают праздники, бывают будни. В защите он играет нормально. Регулярно делает перехваты, берёт подборы. Никаких нареканий нет.



Расстраивает только, что он получает мало мячей в открытых позициях. Клайберн откровенно передерживает мяч, редко им с кем-то делится. Нельзя так. Игры без него были показательны. Понравилось, как играли с тем же «Калевом», когда в розыгрыше играл Хоменко. Много передач, мяч хорошо двигался. Было интересно смотреть», — цитирует Виктора Шведа «Спорт-экспресс».